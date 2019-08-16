Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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ÜMRANİYE'DE YANGIN!
Ümraniye'de yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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- 16:48 - DOMATESLERİ DÖKENLERE İBB'DEN CEZA
- 16:43 - UZMANLAR UYARDI!
- 16:35 - KUZEY KORE GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDI
- 16:27 - MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU!
- 16:22 - KENDİ MARKASINI YARATIYOR!
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- 16:06 - OBAMA'YA BİKİNİLİ GÖNDERME
- 16:01 - RUSLAR SEVGİLİYİ TÜRKİYE'DE BULUYOR
- 15:42 - AYRILIĞIN NEDENİ İHANET VE KUMAR MI?
- 15:37 - TERCİHİ TÜRK TASARIMI
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