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Ümraniye'de dehşet anları kamerada

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Ümraniye'de dehşet anları kamerada
ÜMRANİYE'de sokak ortasında kavga ettiği Alim Sürücü'yü defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Cevdet Yıldız, polise teslim oldu. Dehşet anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye'de sokak üzerinde saat 12.30'da yanında bir kadınla kaldırımda yürüyen Cevdet Yıldız, Alim Sürücü ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cevdet Yıldız, cebinden çıkardığı bıçağı Alim Sürücü'ye defalarca sapladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Alim Sürücü'yü ambülansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Alim Sürücü'nün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cevdet Yılmaz, olayın ardından yaralama olayında kullandığı bıçakla birlikte Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DEHŞET ANI KAMERADA...

Öte yandan, dehşet anının bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kadın ile gelen Cevdet Yıldız'ın Alim Sürücü ile tartıştığı, ardından kavga eden ikiliden Cevdet Yıldız'ın cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı görülüyor. Alim Sürücü'nün kanlar içinde kalmasının ardından Cevdet Yıldız'ın kaçmaya başladığı da görüntüye yansıyor.

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