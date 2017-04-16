Ümit Özdağ'dan YSK'ya sert tepki

1 milyona yakın geçersiz oy olduğu için Ümit Özdağ itiraz etti.

Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ YSK bu uygulaması referanduma leke sürüyor...

Dışardan gelmediğinin ispatlanması durumun. Kendisi ilan etmiş, ancak mühürlü zarla oy kullanılabilir diye. AKP'li bir üye itiraz ediyor, ona göre seçim kararı değiştiriliyor. YSK'daki sonuçlara sandıkların yüzde 69.72'si açılmış durumda. Büyük kentlerin sonuçları daha girilmemiş durumda. Türk milletinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Büyük bir bölümü bunlarla ilgili... Mühürsüz zarflarla oy kullanıldı.

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