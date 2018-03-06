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Ümit İris hayatını kaybetti

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Ümit İris hayatını kaybetti
Yeşilçam filmlerinde çok sayıda oyuncuya dans dersleri veren Ümit İris’in vefat haberini Onur Akay duyurdu.

Onur Akay, vefat haberini şu sözlerle duyurdu: Sinemamızın Yeşilçam dönemi filmlerinde çok sayıda oyuncuya dans dersleri veren ve Türkiye'de eşli danslar dendiğinde ilk akla gelen isim, duayen Ümit İris hocayı 86 yaşında kaybettik. 80’li yıllarda TRT yaptığı o muhteşem danslarıyla tanımıştık. Ümit İris, 80'li yıllarda TRT yaptığı danslarıyla tanınmıştı. Yeşilçam filmlerinde çok sayıda oyuncuya dans dersleri veren ve Türkiye'de eşli danslar dendiğinde ilk akla gelen isimdi. ‘Şeker Gibi Kızlar’ filminde Fatma Girik'le dans etmişti.

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