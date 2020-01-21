''Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır.''

Bu arada sosyal medyada Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın ödül töreninde birbirlerini tebrik ettikleri anlardaki vücut dillerine ilişkin yorumlar da yapıldı. En çok konuşulanı ise eski eşinin bileğini sımsıkı tutan Pitt'in ona yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu yolundaydı. Bu hareketi birçok sosyal medya kullanıcısına göre Pitt'in eski eşini hala sevdiğini gösteriyordu. Ancak kullanıcılar Aniston'ın Pitt'in yanından ayrılıp gittiği andaki hareketlerini de "Ama Aniston ona geri dönmek istemiyor" şeklinde yorumladı.