Uluslararası ajanslar acil koduyla haberi paylaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 günlük ziyaret için gittiği Çin'de başkent Pekin'e ulaştı.
Kuzey Kore haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kim ve eşi Ri Sol-ju'yu taşıyan özel tren sabah saatlerinde başkent Pekin'deki yüksek güvenlikli tren istasyonuna vardı.Kim ile ülkeye gelen heyette, Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer müzakerelerin sürdürülmesinden sorumlu İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Savunma Bakanı No Kwang-çol'un bulunduğu bildirildi. Çin resmi haber ajansı Şinhua da Kim ve heyetinin ülkede bulunduğunu doğruladı.Görüşmenin ne zaman ve nasıl planladığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Sürpriz ziyaretin ABD-Çin ticari görüşmelerinin Pekin'deki ikinci gününde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Kim'in 4 günlük ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cınping ile görüşecek.
Ziyarette, Kuzey ile Güney Kore arasındaki barış görüşmeleri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Koreli mevkidaşı ile yapacakları ikinci yüz yüze görüşmenin tarihi ve yeri üzerinde çalıştıklarını söylemişti.
Kim Jong Un, Trump ile yaptığı ilk görüşmenin öncesinde ve hemen sonrasında da Çin’e ziyaretler gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmüştü.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 günlük ziyaret için gittiği Çin'de başkent Pekin'e ulaştı.
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