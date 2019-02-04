Uludağ karıştı Vatandaş kar altın da kaldı

Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı.

Bursa Valiliği , “Uludağ 1. Bölgede bulunan ve kullanılmayan PTT Binasının çatısından düşerek kar altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bölgede her ihtimale karşı arama ve mevcut karı temizleme ve kaldırma çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı. Gazeteci Süleyman Selim Akyüz, dehşet anlarını anlatırken ''Vatandaşları susturduk, ses gelip gelmediğini kontrol ettik. Bir kişiyi de karın altından ses duyarak kurtarabildik'' dedi.

Uludağ'da PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü. Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi. Kar altında kalan vatandaşların bir tur grubu ile geldiği öğrenildi. Olayın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ gezintisi sırasında yaşandığı belirtildi.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valsi Yakup Canbolat, PTT'nin kullanmadığı eski binasının çatısında biriken karın vatandaşların üzerine düştüğünü söyledi.

Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildiğini vurgulayan Canbolat, "AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor." dedi.

''TONLARCA KAR DÜŞTÜ''

Gazeteci Süleyman Selim Akyüz, Uludağ'da yaşanan feci olayla ilgili şunları anlattı:

''Şu anda Uludağ’dayız. Birinci bölge, oteller bölgesindeyiz. Burada PTT binası var, onun metal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü. Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü.

3 METRELİK KAR KÜTLESİ VAR

Gerçekten çok kötü bir durum var. Vatandaşlar ellerinde küreklerle kurtarmaya çalışıyorlar. Onlar ambulansla götürdüler. Kar araçları buraya girmekte zorlandı, çok da geciktiler açıkçası. Şu anda kurtarma ekipleri tam teçhizatlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 metrelik bir kar kütlesi var.