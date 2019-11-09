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ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 81’İNCİ YILINDA TÜM TÜRKİYE’DE ANILIYOR!

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ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 81’İNCİ YILINDA TÜM TÜRKİYE’DE ANILIYOR!
Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında bu Pazar günü anma törenleri ile anılacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da devlet erkanı ve vatandaşlar, çiçekler, poster ve Türk bayrakları ile Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’i ziyaret edecek.  

Atatürk'ün vefat saati 09:05'de bir dakika süren siren sesi eşliğinde saygı duruşuyla anıldığı Anıtkabir töreninde siren sesinin ardından İstiklal Marşı okunup Atatürk anılacak.  

ANITKABİR HAKKINDA

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, inkılapların önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu'nun 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

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Adres: Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için artık saatler kaldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümü için devlet erkanları ve yüz binlerce vatandaş Anıtkabir’i ziyaret için hazırlıklar yapmaya başlıyor. 10 Kasım günü 81 ilden vatandaşlar, Atatürk’ü evinde ziyaret etmek için Ankara’ya geliyorlar. Her yıl olduğu gibi yine Türk bayrağı ve çiçeklerle ziyaret edilecek Atatürk’ün ölüm saatinde yurt genelinde 09.05’te bir dakikalık saygı duruşu yapılacak ve daha sonra İstiklal Marşı okunarak ziyaretler başlayacak.

“Haber Konseyi” ailesi olarak Ulu Önder Atatürk’e Ruhu Şadolsun diyerek şu mesajını iletiyoruz. Her 10 Kasım günü, saat dokuzu beş geçe… Sirenler çalar, içimiz yanar, gözlerimiz dolar. Sadece seni sevdiğimiz, seni özlediğimiz için değil, emanetini tam anlamıyla koruyamadığımız için kendimize kızar, ağlarız. Ruhun şad olsun Atam.

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