Ülkücüler, Bahçeli yerine beni seçer!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Eğer Doğu Perinçek'le Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle Erdoğan'ı tercih ederiz" sözlerine yanıt verdi.

"Devlet Bahçeli bana bir tane Türk milletine bir hizmetinden bahsetsin"ABD'nin Erdoğan'la kendisini karşı karşıya getirmeye çalıştığını iddia eden Perinçek, Bahçeli'yi bu plana ortak olmakla suçladı.

Perinçek, “Türkiye’deki ülkücüler arasında bir seçim yapalım, Devlet Bahçeli de aday olsun ben de olayım, ben kazanırım o kaybeder" diye konuştu.

Perinçek, Bahçeli'nin sözlerini partisi adına ziyaretlerde bulunmak için gittiği Çin’den yanıtladı.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Perinçek’in açıklamaları şöyle:

“Çok önemli bir referandum sürecine giriyoruz ama aynı zamanda Türkiye terör örgütlerine karşı bir vatan savaşı sürdürüyor. Böyle bir ortamda, ‘kurşun sıkmak’, ‘pusu kurmak’ gibi kavramlarla mücadele yaratmak, iç cephede kavgalar yaratmak, Amerika’nın kışkırttığı bir olay.



"Dün halklara özgürlük diyerek orak çekiçli bayraklarla ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller, neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar.

"Devlet Bahçeli’nin geçmişinde olabilir ama bizim tarihimizde pusu kurmak yok, kurşun atmak yok. Biz hiçbir zaman ülkücülere karşı pusu kurmadık, kurşun sıkmadık. Sadece saldırıya uğradığımızda kendimizi kararlı olarak savunduk.”

"Biliyorsunuz Robin adlı CIA ajanı sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Perinçek’i birbirine karşı kışkırtmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı Doğu Perinçeklerin yıkacağını hatta öldüreceğini yayıyor. Perinçek-Erdoğan çatışması üzerinden birtakım kurgular yaptığı gözleniyor. O kurguların içinde Devlet Bahçeli’nin de rol alması herhalde kamuoyunun da dikkatini çekiyordur.”

"FETÖ ve PKK şunu gördü, Türkiye’deki FETÖ’nün 15 Temmuz darbesini esas olarak Vatan Partisi’nin dik duruşu önledi. Ve tabii Tayyip Erdoğanlar da önledi. Tayyip Erdoğan AKP ile Vatan Partisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri önledi. Ancak bunların arasına nifak sokarak Amerikan planları ilerletilebilir. Erdoğan'ı tercih edenler, Perinçek’i de tercih etmiş olurlar. Çünkü Erdoğan Silivri duvarlarının yıkılmasında ve FETÖ ile mücadelede bizim çizgimize geldi. PKK’nın üzerine gidilmesini, silahla bastırılmasını savunuyorduk, Erdoğan yine o çizgiye geldi. Rusya ile düşmanlardı dost haline getirdik. Şu anda Çin Halk Cumhuriyeti’ndeyim, burada Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’yi teröre karşı desteklemesi ve ekonomik olarak yardım etmesi için mücadele ediyorum. Böyle bir ortamda, saldırının kendisine milliyetçi diyenlerden gelmemesi lazım.”

"Sizin aracılığınızla şunu söylemek istiyorum. Devlet Bahçeli bana bir tane Türk milletine bir hizmetinden bahsetsin. Devlet Bahçeli bu devlet için ne yapmış? Devlet Bahçeli’yi bütün kamuoyu önünde davet ediyoruz, yaptığı bir hizmeti açıklasın. Ondan sonra konuşsun. Biz Türkiye’yi bir bölme planı olan Ermeni soykırımı yalanını yerle bir ettik. Hiçbir şeyi saymıyorsa onun hatırı için daha dikkatli bir dil kullansın. Türkiye’deki ülkücüler arasında bir seçim yapalım, Devlet Bahçeli de aday olsun ben de olayım, ben kazanırım o kaybeder."

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın onayına sunulan ve nisan ayında yapılması planlanan partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacaklarını yineleyerek "Perinçek ile Erdoğan arasında bir seçim yapacaksak Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli!" dedi. "Türlü engellemeler ve karşı saldırılara rağmen millete hizmet etmenin gururuyla yola devam edeceğiz" diyen Bahçeli ''Milletten kaçanların karanlık emelleri hiç olmadığı kadar faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına asla ambargo koyamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Perinçek, Bahçeli'ye cevabında ne demişti?

Perinçek, Bahçeli'nin ifadelerine "Erdoğan'ı da tercih etseniz, Perinçek'i tercih etmiş olursunuz" diyerek şu cevabı vermişti:

MHP'li Halaçoğlu'ndan tepki

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Halaçoğlu, “Türk milliyetçileri, bu anayasaya birileri evet veya hayır dediği için değil, bu anayasa ile ülkenin tek adama teslimine karşı çıktığı için 'hayır' diyor. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

Halaçoğlu’nun Facebook hesabında yaptığı açıklama şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında "Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz" dedi. Ben de bir Türk milliyetçisi olarak ikisini de tercih etmediğimi ilan ediyorum. Sebebi de bu Anayasa değişikliğine Millet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için hayır diyorum. Sahi Doğu Perinçek cumhurbaşkanı mı? Neden örnek o? Tercih Devlet bey olsaydı veya başka bir Türk milliyetçisi olsaydı olmaz mıydı? Keşke bana Türklükle gelmeyin, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldım diyen, FETÖ ve PKK ile kol kola olan birini de tercih etmeseydi? Hele hesap soracağım diye ilan ettiği birine bu kadar güvenmeseydi? Türk milliyetçileri, bu anayasaya birileri evet veya hayır dediği için değil, bu anayasa ile ülkenin tek adama teslimine karşı çıktığı için hayır diyor. Herkes bunu böyle bilsin.