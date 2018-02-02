"Ülkeyi Kana Bulayan FETÖ'cülerle Çalıştı!"

MESAM Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Metin Karataş, HaberKonseyi'ne çok özel açıklamalarda bulundu.

Orhan Gencebay bu ayın başlarında Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) iki yıldır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Gencebay, sosyal medyaya sızan istifa dilekçesinde, "Bir sanatçı topluluğuna yakışmayacak davranışlarla karşılaştım. Şeffaf ve denetime açık yönetim olmasını, toplantıların kayıt altına alınmasını istedim ama kabul edilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine HaberKonseyi olarak MESAM Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Metin Karataş'a telefonla ulaşarak, Orhan Gencebay'ın istifa dilekçesi hakkında sorular sorduk.

Metin Karataş, Orhan Gencebay'ın istifa dilekçesinin planlı olarak yayınlandığını ve bununla kendilerinin kamuoyuna ve devlete karşı 'hedef' gösterildiğini söyledi. Daha önce 2014 yılında yapılan Genel Kurul öncesinde de bu tür suçlamarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Karataş, "Bizi yolsuzlukla suçladılar, biz ise bakanlık nezdinde denetlemeyi kendimiz istedik. Bu denetleme sonucundan alnımız ak bir şekilde çıktık." dedi. Bu süreç içerisinde kendilerinin istifaya zorlandığını belirten Karataş, "Mezhepsel ayrımcılık yaparak ve sistematik bir şekilde bizi sindirmeye çalışıyorlar. Tamamen iftira kurmacası üzerinden bizi hedef gösteriyorlar. Bu sistematik bir sindirme müdahelesidir." dedi.

Karataş, MESAM'in demokratik bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek, "MESAM'de Orhan Gencebay'ı oy birliği ile seçtik." dedi.

Orhan Gencebay'ın FETÖ/PDY organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatları'nda jüri üyeliğini yaptığını hatırlatan Karataş, "Gencebay vatanseverlikten bahsediyor. Biz kendisi gibi FETÖ organizasyonları içerisinde yer almadık. Bizim alnımız açık, başımız dik." dedi.

Hedef Gösterilmekten Korkmuyoruz!

Karataş, Orhan Gencebay'ı eleştirmeye devam ederek, "Biz kendisi gibi villada oturup halkın halinden anlıyormuş gibi görünmüyoruz. Halk içinde doğdum, halkın içinde büyüdüm ve hala halkın içindeyim. Kendisi gibi yalıda oturup, eser sahiplerinin sorunlarını anlamaya çalışmıyoruz." dedi.

Genel kurul hakkında da konuşan Karataş, MESAM Genel Kurulu'nun 30 yıldır haftasonları yapıldığını ve Türkiye'nin 81'i ili dahil, KKTC, İngiltere ve Almanya'dan gelen üyelerle beraber bu kurulu gerçekleştirdiklerinden bahsetti. Ortada alışılmamış bir genel kurulu var diyen Karataş, kamuoyu oluşturup istifaya zorlandıklarını, buna karşı dik bir şekilde duracaklarını söyledi.

"Eğer bu iddialarında ısrarlıysa istediği yerde, istediği basın kanalı aracılığıyla kanıtlarla konuşabiliriz. Hodri meydan!" diyerek sözlerini bitirdi.

İşte alanen hedef gösterilen o yazı!