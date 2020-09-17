Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Dünyada koronavirüsün virüsün tedavi edilmesi için bilim insanları aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını araştırmaya devam ediyor.

Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin koronavirüsü (COVID-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü.

"ÜLKEMDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM" Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin koronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

Li-Meng Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha konuşuldu. Ülkesinden kaçtıktan sonra virüsün insan yapımı olduğunu iddia eden ve bu konuda açıklamalar yapacağını söyleyen Yan, yayınlanan raporda Covid-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin maniple edilerek oluşturulduğunu iddia etti.

Yan'ın raporuna göre Covid-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi. Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi. Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor.