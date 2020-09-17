  • BIST 1.104
  • Altın 473,117
  • Dolar 7,5348
  • Euro 8,8931
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

»
Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 1 milyona adım adım yaklaşırken Çinli virolog Li-Meng Yan'ın yaptığı yeni açıklamalar herkesi şoke etti.

Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Dünyada koronavirüsün virüsün tedavi edilmesi için bilim insanları aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını araştırmaya devam ediyor.

Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin koronavirüsü (COVID-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü.

"ÜLKEMDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"
Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin koronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Li-Meng Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha konuşuldu. Ülkesinden kaçtıktan sonra virüsün insan yapımı olduğunu iddia eden ve bu konuda açıklamalar yapacağını söyleyen Yan, yayınlanan raporda Covid-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin maniple edilerek oluşturulduğunu iddia etti.

Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Yan'ın raporuna göre Covid-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi. Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi. Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor.

Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar

Ancak Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı.

Buna rağmen Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı14 Eylül 2020 Pazartesi 12:29
  • Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri yeniden başlıyor13 Eylül 2020 Pazar 13:26
  • ABD'de yangın kabusu sürüyor: 33 kişi hayatını kaybetti13 Eylül 2020 Pazar 13:09
  • İranlı güreşçinin idamını Trump bile durduramadı12 Eylül 2020 Cumartesi 16:23
  • Macron'dan Avrupa'ya Türkiye mesajı!10 Eylül 2020 Perşembe 16:44
  • İki arkadaş Yemen'deki çocuklar için limonata satıyordu...10 Eylül 2020 Perşembe 13:58
  • Oxford'un aşı çalışmalarının durdurulması ne anlama geliyor?10 Eylül 2020 Perşembe 13:52
  • Aktör Kevin Spacey hakkında bir cinsel saldırı davası daha açıldı10 Eylül 2020 Perşembe 13:46
  • Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak10 Eylül 2020 Perşembe 13:31
  • Belarus’ta bir muhalif daha ortadan kayboldu!09 Eylül 2020 Çarşamba 11:52
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim