Ülkenin Huzurunu Bozmaya Hakları Yok!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin lokumu geriliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilimi isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor” dedi.

T24.com.tr'nin haberine göre 'Afrin lokumu’ dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddia edilen öğrencilerin yakalanması için gereken tüm çalışmaların yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu üniversitemizi lekelememek için ismini anmıyorum. Rektörün samimi gayretlerini de biliyorum. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz. Ve bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinde bulup, çıkarıp onlara da gereğini yapacağız. Bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın da çok daha dikkatli olması gerekir. Eğer bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın bu öğrencilerle iltisaklı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Kaliteli öğrenci vasıflı öğretim üyesinden gelir” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart günü Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybedeben askerleri anmak ve Afrin zaferini kutlamak için stant açan ve program düzenleyen öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmış, 12 kişinin de arandığı kaydedilmişti. Öğrenciler yurtlardan gözaltına alınırken, yaşananları protesto etmek için düzenlenen eyleme de polis müdahale etmiş ve 7 kişi daha günün ilerleyen saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Partisinin Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Benim Mehmet'in, benim askerim, bu milletin evladı Afrin'e niye gidiyor. Bu ülkenin huzuru için gidiyor, huzuru sağlamak için gidiyor. Sınırlarımıza saldıranlara karşı gerekli dersi vermek için gidiyor. Bunu yapmak isteyenlere karşı bu üniversitede kalkıp ta bu tür bir adımı atan, bir leyle-i Regaip öncesinde lokum dağıtanlara kalkıp farklı bir şekilde davrananlara haddini bildirmek, birinci derecede benim ve devletin görevidir. Ve bunu da yapacağız.

"Beyoğlu sokaklarında da arzı endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller..."

Ülkemizdeki üniversitelerde FETÖ döneminde yuvalanan bir kısım terör örgütü yandaşlarının benzer densizlikler içinde olduğunu duyuyoruz. Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline. Marjinal örgütler tarafından bazı üniversitelerimizin asli görevinde uzaklaştırılmasına, kimi grupların eylem alanına dönüştürülmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında da arzı endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller edepleriyle durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak kalabilirler. Ama baskıya, kendilerinde olmayanlara tahammülsüzlüğe, saldırıya, şiddete vardırırlarsa hiç kimse kusura bakmasın, kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız. Olay budur. Bu ülkenin huzurunu bozmaya, bu milletin değerlerine saldırmaya kimsenin hakkı yoktur."