Ülke sarsıldı! Kabil'de peş peşe patlamalar

Emniyet Müdürlüğü'ne giren silahlı saldırganların halen içeride olduğu bildiriliyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil, şiddetli patlamalarla sarsıldı. Kentin batısındaki Emniyet Müdürlüğü binası ile askeri eğitim merkezi arasında gerçekleşen patlamalar, doğu yakasından da duyuldu. Patlamalardan sonra çatışma çıktığını bildiren Reuters haber ajansı, henüz can kaybı veya yaralılarla ilgili bir bilginin olmadığını aktarıyor.

Al Jazeera muhabiri Kais Azimi, bomba yüklü aracın polis merkezinin yanında patladığını bildiriyor. Azimi, saldırının gerçekleştiği yeri ise, çok önemli ve güvenlikli bir bölge şeklinde tanımladı.

Kabil'de bulunan uluslararası serbest gazeteci Maija Liuhto, patlamadan sonra saldırganların binaya girdiğini ve halen içeride olduklarını Twitter mesajıyla duyurdu.

Kabil'de yaşayan görgü tanıkları ise, patlamadan sonra silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

Bir açıklama yapan Taliban, üç hedefe saldırı yapıldığını belirterek patlamaları üstlendi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğraflarda, yoğun bir duman bulutunun gökyüzüne yükseldiği yer alıyor.

Kabil'de son olarak Şubat ayı başında Anayasa Mahkemesi hedef alınmıştı. Çalışanlar çıkarken patlayan bomba sonucu en az 20 kişi ölmüş, 50'ye yakın yaralı hastanelere taşınmıştı.

Başkent Kabil, Ocak ayında ise çifte saldırıya sahne olmuştu. Saldırganlardan biri üzerine yerleştirdiği bombayı meclis binası yakınında patlatmış, ikinci saldırgan olay yerine toplananları hedef almıştı. Taliban'ın üstlendiği saldırıda en az 38 insan yaşamını yitirmişti.