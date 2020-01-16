  • BIST 122.267
  • Altın 293,306
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5440
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Ülke genelinde büyük operasyon! 475 kişi yakalandı

»
Ülke genelinde büyük operasyon! 475 kişi yakalandı
Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Narkotik Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama, narkotik suçlarından aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen kişiler üzerinde, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen kişiler üzerinde gerçekleştirildi. 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 4 bin 760 ikamet, işyeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.

475 KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde 321 bin 843 şüpheli kişi kontrol edildi, narkotik suçlardan aranan 475 kişi yakalandı, 325 kişi TCK'nın 188 ve 191'inci maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı. Kontrol edilen 82 bin 373 araçtan 725'i trafikten men edilirken, 2 bin 472 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Arama ve uygulamalar sonucunda; 8 bin 774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skunk, 150 gram sentetik bonzai, 241 adet ecstasy, 399 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 277 adet fişek, 8 adet kesici delici alet, 15 bin 319 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi.

Son dakika haberi: Ülke genelinde büyük operasyon 475 kişi yakalandı

 

 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı16 Ocak 2020 Perşembe 10:45
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:34
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:29
  • Tecavüzle suçlanan iki üniversitelinin davasında flaş gelişme15 Ocak 2020 Çarşamba 16:28
  • Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...15 Ocak 2020 Çarşamba 16:25
  • Wikipedia 3 yıl sonra Türkiye'de erişime açıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:13
  • Gaziantep'te sahte evlilik şebekesine operasyon: 12 gözaltı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:04
  • Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamıyla çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:01
  • Bankaya giren hırsız: Paraları bir türlü bulamadım15 Ocak 2020 Çarşamba 15:57
  • Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!15 Ocak 2020 Çarşamba 15:00
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim