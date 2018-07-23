Uli Hoeness'ten Mesut'a çirkin sözler

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararıyla ilgili olarak konuşan Bayern Münih Başkanı Uli Höeness, "Yıllardır b.. gibi oynuyordu" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil'in Milli Takımı bırakması üzerine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"SAHADA HAYALET GİBİYDİ"

Bild gazetesine konuşan Höeness, "Milli Takım için iyi haber. Yıllardır, hayalet gibiydi. Sahadaki en sonki ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Kabusun bittiğine sevindim. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Bu b.. gibi performansı saklamak için de 2014 Dünya Kupası'ndaki başarısının arkasına sığınıyordu. Şimdi, Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmesine atıfta bulunarak) hikayesinin arkasına güzelce saklandı. Şimdi başkalarını suçluyor, ilk olarak kendini sorgulamalı." eleştirilerini yaptı.

MESUT'UN MİLLİ TAKIMDA YERİ YOKTU

2014 yılında vergi kaçırdığı için 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak daha sonra erken tahliye edilen Höeness, "Mesut, milli takımdan sonunda ayrıldı" diye sözlerine devam ederken, "Arsenal ile oynadığımız zamanlarda sürekli onun üzerine oynuyorduk. Çünkü takımın zayıf noktasının o olduğunu biliyorduk. En kötüsü de gerçekte olmayan 35 milyon sosyal medya takipçisi, maçta takım arkadaşına basit bir pas veren Mesut'u alkışlıyor. Gerçek bu. Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu" diye konuştu.