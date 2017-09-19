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SON DAKİKAUlaştırma Bakanı Arslan'dan servis araçlarıyla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan servis araçlarıyla ilgili açıklama

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Ulaştırma Bakanı Arslan'dan servis araçlarıyla ilgili açıklama
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Servis araçlarıyla ilgili üç bakanlık çalışma yapıyoruz. Bu hafta sonuna kadar çalışma bitecek. Mevcut yönetmelik yeterli aksaklıkları gözden geçiriyoruz. Araç ve sürücülerin kriterleri sağlaması g

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