Ulaşıma Lodos Engeli!

Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:
09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü
15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü
16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA FIRTINA ENGELİ
Çanakkele Boğazı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün (cumartesi) gün boyu devam eden ve bu sabaha karşı etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağış boğazda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 09.30'dan itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı. Yetkililer, hava durumunun normale dönmesinin ardından boğazın trafiğe açılacağını bildirdi. Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)