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Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...

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Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...
Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda başlayan yangın ve yaşanan şiddetli patlamalar nedeniyle bölgeden 24 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ukraynalı yetkililer bölgede hava trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Ukrayna'da bir askeri cephanelikte daha patlama yaşandı. Vinnitsa iline bağlı Kalinovka kasabasında bulunan, ülkenin ikinci büyük cephaneliğinde yangın çıktı. 

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Vinnitsanın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kalinovka'da bulunan Yaguar adlı askeri birliğin içindeki cephanelikte dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının etkisiyle mühimmat depolarında patlamalar oldu. 24 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

188 bin tonluk askeri mühimmatın bulunduğu cephanelikte, Smerç, Uragan, Grad füzelerinin de muhafaza edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Harkov iline bağlı Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde geçen mart ayında büyük bir yangın çıkmış, ilçede yaşayan binlerce kişi tahliye edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Mariupol ilindeki bir cephanelik, çıkan yangında ciddi hasar görmüştü.

Yangının, diğer olaylarda olduğu gibi, ülkenin savunma altyapısına darbe vurmak için yapılan bir sabotaj sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.

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