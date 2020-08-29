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Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.

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Ukranyanali model Türkiye'yi çok sevdi.
Dünyanın en centilmen memleketi Türkiye.Ukraynali model ve oyuncu Alesya Antonova bir süreden beri İstanbul'da modellik, mankenlik ve oyunculuk yapan İstanbul'u çok seven Alesya dünyayı çok gezdi.