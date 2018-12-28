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Ugur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!

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Ugur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!
Farkında mısınız, medya neredeyse yas ilan edecek! Neden? Efendim, daha önceleri yılbaşından sonraki ilk haftada yayınlanmayan diziler, 2019’da tam 3 hafta yayınlanmayacakmış…

yazının devamı için tıklayınız http://www.haberkonseyi.com/ugur-guneri-yazdi-kanallar-reklam-verenlere-teslim-1235yy.htm

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