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- Ugur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!
- Yılbaşı yoğunluğu
- Ciçiş kardeşlerin esra'sı ceza evine girdi
- Soruşturmayı duyunca ne yaptı...
- Ali koç Tayyip Erdoğanla ne konuştu
- Müjdat gezen'den yurt dışı yasağına itiraz
- İmamoğlunun görüşme talebine Tayyip cevap verdi
- Meşrubatlar savaşı
- Ünlü futbolcu kızını kaybetti
- Şahan gökbakar'dan "boykot" iddialara açıklama
- Esad güçleri menbiç'e bayrak dikti
- Doğuş grubun da çatlama Hangi ünlü kanalı kapatma kararı aldı
- Zehirleniyor muyuz?
- Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!
- Bakanlıktan o reklamlara yasak
Ugur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!
Farkında mısınız, medya neredeyse yas ilan edecek! Neden? Efendim, daha önceleri yılbaşından sonraki ilk haftada yayınlanmayan diziler, 2019’da tam 3 hafta yayınlanmayacakmış…
Etiketler: Ferit güneri, kanal, reklam, verene, teslim
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Ugur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!Farkında mısınız, medya neredeyse yas ilan edecek! Neden? Efendim, daha önceleri yılbaşından sonraki ilk haftada yayınlanmayan diziler, 2019’da tam 3 hafta yayınlanmayacakmış…
Yılbaşı yoğunluğuYılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.
Soruşturmayı duyunca ne yaptı...FOX TV'nin ana haber enkırmanı Fatih portakal hakkın da Bakırköy cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.
Ali koç Tayyip Erdoğanla ne konuştuSabah saatlerin'de beştepe de cumhurbaşkanıyla görüşen fenerbahçe klübu başkanı Ali koç un ne konuştuğunu taraftar merakla bekliyor.
Müjdat gezen'den yurt dışı yasağına itirazÜnlü oyuncunun avukatı Celal ülgen adli kontrol karaını itiraz ederek sanatçı'nın yurt dışı yasağı'nın kaldırılmasını talep etti.
VİDEO GALERİ
- 17:55 - Ugur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!
- 17:22 - Yılbaşı yoğunluğu
- 17:05 - Ciçiş kardeşlerin esra'sı ceza evine girdi
- 16:50 - Soruşturmayı duyunca ne yaptı...
- 16:36 - Ali koç Tayyip Erdoğanla ne konuştu
- 16:15 - Müjdat gezen'den yurt dışı yasağına itiraz
- 16:05 - İmamoğlunun görüşme talebine Tayyip cevap verdi
- 15:41 - Meşrubatlar savaşı
- 15:25 - Ünlü futbolcu kızını kaybetti
- 14:35 - Şahan gökbakar'dan "boykot" iddialara açıklama
- 13:58 - Esad güçleri menbiç'e bayrak dikti
- 13:38 - Doğuş grubun da çatlama Hangi ünlü kanalı kapatma kararı aldı
- 13:21 - Zehirleniyor muyuz?
- 13:02 - Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!
- 12:26 - Bakanlıktan o reklamlara yasak
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