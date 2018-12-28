Uğur Güneri yazdı.. Kanallar reklam verenlere teslim!

Uğur Güneri / Yazar

Eee… N’apacakmış vatandaş… Tutkunu olduğu diziyi izlemezse çok kötü olurmuş… Büyük şehirler neyse de Anadolu’daki halkın tek eğlencesi dizilermiş… Breh breh….

Hayatında İstanbul’un birkaç lüks semtinden başka yerine gitmemiş, toplu taşımaya binmemiş, varoşlarda yaşayanları ekranda bile izlememiş biri olarak ne güzel ahkam kesiyorlar…Mantığa bak, sizin bildiğiniz Anadolu hikaye kitaplarında bile kalmadı. Git de gör Kayseri’yi, Erzurum’u, Diyarbakır’ı…

İnsan üzülüyor, ekrandan milyonlara böyle cahilce ahkam kesenlere, ama ne yapalım o kadar çok çok bilmişimiz(!) var ki, kanallara sığmıyor…

Evet, ne diyorduk, yeni yıldan itibaren 3 hafta dizi yok… Sebebi reklam… Malum ajanslar reklam bütçelerini aralık ayında harcar. Yeni yıla yeni bütçe yapılır ve bu geçiş esnasında da reklamların medyadaki payı iyice azalır… İşte Ocak ayında tv’lerin reklam girdileri çok düşeceği için, yüksek maliyetli dizilerin alacağı parayı karşılamakta çok zorlanacaklar… Pamuk ellerini de cebe atmak istemiyorlar… Ve şimdilik 3 hafta dizi yayınlamayacaklar ve yapımcıya da para ödemeyerek, kardan zarar etmeyecekler…

Aslında ne gam!... Bastır dizinin tekrarlarını kurtar günü… Araya da evden kaçan, hastaneden kaçırılan, komşusundan çocuk yapan hikayeleri ile örülü ucuz yapımlar koy olsun bitsin…

DİZİ OLMAZSA REKLAM GELMEZ

Ama kazın ayağı öyle değil… Reklam verenler çok iyi biliyor ki, en büyük ve etkili hedef kitle; dizi izleyicisi… Onun için dizilere yükleniyorlar… Diziler olmazsa kanalların reklam gelirleri yarıdan fazla düşer, bu değişmez bir gerçek……

Çünkü, kanallarımız kendi sistemini kendi yarattı: Biz dizi kanalıyız. Diziler olmazsa yaşayamayız…

İlginçtir, tekrarları ile birlikte günde ortalama 10-15 dizi yayınlayan kanallar reklam pastasından daha fazla pay kapmak için birbirlerinin de ayağına çelme takmaya çalışıyor. En iddialı yapımlarını karşı karşıya getiriyorlar… Böyle olunca da reklam geliri dağılıyor… Oysa, birbirlerini kırma yerine mümkün olduğunca günlere yayılsalar gelir artacak ama, yok!.. Önce yok et mantığı var bizde…

Evet, dizilere mahkum olan kanallarımızın en büyük yanlışlarından biri de sürelerinin dünya rekoru kırmasında!… Saat 20’de özetle başlıyor, 21’de yeni bölüm giriyor ve 24’de bitiyor… Vallahi pes, billahi pes… Pestili çıkıyor vatandaşın. Sabah erkenden kalkıp, işe, okula nasıl gidecek … Kaç zamandır bu konu gündemde ama, bir türlü ortak karar veremiyorlar dizi sürelerinin kısaltılmasına…

BAYGIN DİZİLER VE ASLAN TRT

Yapımcı dersen hafta boyunca sette canı çıkan oyuncudan çok, 3 saatlik bölümde daha çok para almanın hesabında… O zaman da ver sakızı senariste… Çiğne babam çiğne… Ayakkabısını giyip evden çıkması 10 dakika… Hele isim vermeyelim, bazı dizilerdeki konu ve sözde entrika rezaletine 10 yaşındaki çocuk bile dayanmaz…

Hani “Bir insana 40 gün deli dersen deli olur” denir ya, diziler de o hesap… Eli ayağı düzgün 3-5 dizinin dışında diğerlerini de birkaç hafta izleyince deli olmuyoruz ama uyuşmuş oluyoruz… Hele bazı diziler var ki, ne deli olabiliyorsun, ne divane 5-6 haftada sepeti koluna takıyorlar…

Dizi kanalı olmayı kendileri isteyen ve yapımcılara mahkum olan kanallarımız, 3 haftayı dizisiz ve dibe vuracak reklam gelirleri ile mutlaka atlatacak kuşkusuz… Lakin ekrana sürdükleri 50’e yakın dizinin büyük çoğunluğunun gerçekten berbat olduğunu görmek zorundalar…

Sanki yapımcı ne verse yayınlamak zorundalar gibi kafa karıştıran bir durum akla geliyor!...

Elbette böyle giderse, izleyici bu “baygın ve bayan ve de bayat” dizlerden kaçacak haberiniz ola diyerek cümleyi TRT’ye atalım…

Aslan TRT, öyle dizilere ara filan vermiyor… Reklam verenin parasına ihtiyacı yok ki!... Onun için çekirdek parası. Geçen yıl kasasına giren reklam parası sadece 233 bin lira.

Buna karşılık vatandaştan bandrol ve elektrik paralarından aldığı toplam pay 2 milyar 160 bin tl… Kar zarar bilançosu mu dediniz? Hadi canım sizde!...