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Uğur Dündar: "Mafya ikimize vur emri çıkardı!"

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Uğur Dündar: "Mafya ikimize vur emri çıkardı!"
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, ünlü Sanatçı Müjdat Gezen’le mafyanın hedefi haline geldikleri ilginç hikayeyi kaleme aldı.

 Uğur Dündar bugünkü yazısında “Emperyalizmin küresel tezgahı olan sağ‐sol çatışmaları sokakları kan gölü haline getirmişti” diyerek hikayeyi şöyle anlattı:

“Türkiye, tıpkı bugün olduğu gibi durmaksızın silahlanıyordu. Her türlü silahın çıkış noktası ‘demir perde’ ülkesi Bulgaristan'dı. Bulgar devletinin kontrolünde teknelere yüklenen silahlar, genellikle Karadeniz'in Trakya kıyılarından karaya çıkarılıyordu. TRT'nin tek kanallı televizyonuna hazırladığım çok seyredilen program için bir silah kaçakçısıyla konuşmuş, ülkeyi sarsacak itiraflar yaptırmıştım. Röportaj sırasında silahları nereye getirdiklerini net biçimde anlatmamıştı ama, karaya çıkış yerinin İstanbul‐Kilyos civarı olduğunu hissettirmişti.”

“VAY SEN MİSİN BUNU SÖYLEYEN?”

Bu haberle ilgili Müjdat Gezen’le birlikte bir canlandırma yaptıklarını söyleyen Uğur Dündar şöyle devam etti:

“Müjdat'a topladığım bilgileri aktardıktan sonra ‘Sen silah kaçakçısını oyna, ben de seninle röportaj yapayım. O sırada haritada Kilyos'u göster’ dedim. Parodi metni hazırlandıktan sonra haritanın başına geçtik ve ‘Silahları nereye çıkarıyorsunuz’ diye sordum. O, elindeki çubuğu Kilyos'un üzerinde tutup ‘İşte buradan’ dedi!.. Vay sen misin bunu söyleyen? Büyük ilgiyle izlenen yayının ardından tebrik telefonlarını cevaplandırırken Müjdat aradı. Telaşlı bir sesle şunları söyledi: ‘Uğur, mafya ikimiz için de vur emri çıkartmış. Hakikaten silahları Kilyos'tan indiriyorlarmış! Biz farkına varmadan meğer hedefi tutturmuşuz! Hemen ortalıktan kaybolmamız gerekiyor. Hazırlan, gelip seni alıyorum!..’ Kimsenin tahmin edemeyeceği bir yere gittik. Bir hafta sonra canımız sıkıldığından, çaresiz İstanbul'a döndük. Kaldığımız yerden tehlikeli işler yapmaya devam ettik. İkimiz de korkuya teslim olmaya ‘Hayır’ dedik. Bunu giderek ‘Meslek Andı’na çevirdik.”

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