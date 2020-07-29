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Uğur Dündar, Erbaş'ın Adil Öksüz'le ilişkisini açıkladı

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Uğur Dündar, Erbaş'ın Adil Öksüz'le ilişkisini açıkladı
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla kılınan Cuma namazının hutbesinde Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün doktora tezinde imzası olduğu ortaya çıktı.

Ayasofya'da kılınan Cuma namazının hutbesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" diyerek Atatürk'e lanet okumuştu.

Kılınan namazdan itibaren bu güne kadar tartışmalar sürerken duayen gazeteci Uğur Dündar, Ali Erbaş ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Uğur Dündar, Erbaş'ın FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün doktora tezinin altında jüri olarak imzasının olduğu belgeyi paylaştı.

Dündar, paylaşımda, "Günaydın değerli dostlarım. Bugün size bir ibret belgesi sunuyorum. Atatürk'e lânet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakın kimin doktora jürisinde görev almış ve kimlerle biraraya gelmiş!.." ifadelerini kullandı.

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