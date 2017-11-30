Ufukta Aşk Mı Var?

Afra Saraçoğlu, aşk iddialarına cevap verdi!

Önceki gecce Nişantaşı’nda bir mekanda düzenlenen bir partiye katılan Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Afra Saraçoğlu, "Bu tarz şeyler duyunca çok tuhafıma gidiyor" dedi.

“Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, önceki gecce Nişantaşı’nda düzenlenen bir partiye katıldı. Genç oyuncu, Çağlar Ertuğrul’la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Afra Saraçoğlu, “Çağlar benim çok yakın arkadaşım. Bu tarz şeyler duyunca çok tuhafıma gidiyor" dedi. Kaynak: hurriyet.com.tr