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Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonu hakkında bomba iddia

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Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonu hakkında bomba iddia
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ufak Tefek Cinayetler, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmuştu.

Gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla, Türkiye'de yapılan işlerden hayli farklı olan Ufak Tefek Cinayetler, bir o kadar iyi bir finalle sezon finali yapmıştı. Şimdi herkes Ufak Tefek Cinayetler 2.sezon'da neler olacağını merak ediyor. Tüm bunlar bir yana, Ufak Tefek Cinayetler'in kulisinden iddialar gelmeye devam ediyor.

EDİP HOCA ÖLMÜŞTÜ

Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü sorusunun yanıtı, 1.sezon finalinde yanıt bulmuştu. Farklı farklı isimlerden sonra, ölen kişinin Selim Bayraktar'ın canlandırdığı Edip Hoca karakteri olduğu ortaya çıkmıştı. 

Akıllardaki en büyük soru bu kez 'Edip Hoca'yı kim öldürdü, katil kim?' sorusu oldu. İşte izleyici gelecek sezon, bu sorunun yanıtını arayacak. Ya da öyle mi? Bu arada Ufak Tefek Cinayetler'in 2.sezon ilk fragmanı da çok konuşulmuştu. 

KATİLİN KİM OLDUĞU İLK BÖLÜMDE ANLAŞILACAK

Ufak Tefek Cinayetler'in 2.sezonunun çekimleri kısa bir süre sonra başlayacak. Çekimler başlamadan ise kulis bilgileri gelmeye başladı bile. Sosyal medyadan da ilginç bilgiler akmaya devam ediyor. Bu bilgilerden biri de, Edip Hoca'yı öldüren kişiyi, yani katili ilk bölümde öğreneceğimiz yönünde.

Türk televizyonlarının en sıradışı işlerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetler, tüm merak edilen soruları yanıtlayacak 2.sezon ile bomba gibi, Eylül ayında Star TV ekranlarında olacak.

SERHAN'DAN TÜYOLAR

Dizide Serhan karakterine hayat veren Mert Fırat ise ikinci sezon hakkında “Aslında daha yeni başlıyor. Beklentinin üzerinde bir şey olacak" demişti.

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