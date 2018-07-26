  • BIST 95.638
  • Altın 190,455
  • Dolar 4,8254
  • Euro 5,6549
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASüveyde’de ölü sayısı 150’yi geçti!

UEFA'dan Marsilya'ya ceza yağdı

»
UEFA'dan Marsilya'ya ceza yağdı
Fransız kulübü Marsilya, 2 yıl içinde bir disiplin kuralını ihlal etmesi halinde mücadele etmeye hak kazandığı ilk UEFA organizasyonuna katılamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Marsilya'nın geçen sezon Avrupa Ligi çeyrek finalinde Leipzig'i ağırladığı karşılaşma, Salzburg ile oynadığı iki yarı final müsabakası ve Atletico Madrid ile yaptığı final maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Tribünde kargaşa çıkması, santranın geç yapılması, taraftarların stada zarar vermesi, meşale yakması ve sahaya madde atılmasından dolayı Marsilya'ya, 2 yıl ertelemeli UEFA organizasyonlarından men ve bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Ayrıca bir karşılaşmada kuzey ve güney tribünlerine seyirci alamayacak Marsilya, 100 bin avro da ceza ödeyecek.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Ayew'i kiraladı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
  • Brezilya, Tite'nin sözleşmesini uzattı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
  • UEFA'dan Marsilya'ya ceza yağdı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:30
  • Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:13
  • Kosecki'nin oğlu Adana Demirspor'da25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:40
  • Sivasspor, Douglas ile imzaladı25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:39
  • Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:38
  • TFF heyetinden Trabzonspor'a ziyaret25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:37
  • Volkan Demirel: Benfica'yı eleyeceğiz25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:25
  • Unai Emery'den Mesut Özil'e destek25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim