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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber

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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin ise 2016-2017'deki finansa

Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İngiltere'den Manchester City ve Fransa'dan Paris Saint-Germain takımlarının ise finansal kontrol süreciyle ödeme anlaşmasını başarıyla tamamladığı ve UEFA'nın finansal denetiminden çıktıkları aktarıldı.
UEFA, Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine geçen yıl, finansal fair play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle kadro kısıtlaması ve para cezası vermişti. Beşiktaş'a ise 2015'te aynı sebeplerle kısıtlama getirilmişti.

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