UEFA Bütün Maçları İptal Etti!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 19 Mart tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile seyircisiz oynayacağı rövanş müsabakası da ertelenmiş oldu. Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi.
Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar
Juventus - Lyon
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Bayern Münih - Chelsea
UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar
Bayer Leverkusen - Rangers
Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg
Wolverhampton - Olympiakos
Basel - Frankfurt
Kopenhag - Başakşehir
Manchester United - LASK Linz
Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)