UEFA Bütün Maçları İptal Etti!

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 19 Mart tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile seyircisiz oynayacağı rövanş müsabakası da ertelenmiş oldu. Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi.

Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar

Juventus - Lyon

Manchester City - Real Madrid

Barcelona - Napoli

Bayern Münih - Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar

Bayer Leverkusen - Rangers

Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg

Wolverhampton - Olympiakos

Basel - Frankfurt

Kopenhag - Başakşehir

Manchester United - LASK Linz

Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)