UEFA ASKER SELAMINA SORUŞTURMA AÇTI!

UEFA, Türkiye'nin Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada asker selamı ile yaptığı gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fransa ve Arnavutluk'un şikayetleri üzerine UEFA, A Milli Futbol Takımımızın ‘asker selamı' gol sevincine soruşturma başlatıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde geçen cuma günü Arnavutluk ve dün Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak bir müfettiş atandığı belirtilirken, “Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır” denildi.

FRANSIZ KANALI M6 ASKER SELAMINI NEDEN YAYINLAMADIĞINI AÇIKLADI

Türkiye`nin Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincinin neden yayınlanmadığına açıklık getirdi.

Sessizliğini bozan M6 kanalı, asker selamı ile kutlanan gol sevincinin neden ekranlara yansımadığı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “UEFA, maçlar sırasında yapılan politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin vermiyor” denildi. Fransız gazetesi L’Équipe’ten Sacha Nokovitch’e konuşan M6 yetkilisi, gol sevincini UEFA izin verse de yayınlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

Duruma açıklık getiren yetkili “Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, ilk asker selamını biz golün tekrarını verirken yaptı. İkinci asker selamı ise maç sonrası yapılan flaş röportajlar sırasında gerçekleşti. Bu nedenle, UEFA izin verse dahi asker selamını gösterme şansımız olmayacaktı” ifadelerini kullandı.