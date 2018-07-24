https://www.youtube.com/watch?v=zU8jMIKtcHk

Uçakta iğrenç olay!

İngiltere’den Polonya’ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvaletin meşgul olduğu söylenince, kimseye aldırış etmeden uçağın ortasında bir rezalete imza attı.

İzlenme: 15