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Uçakta iğrenç olay!

https://www.youtube.com/watch?v=zU8jMIKtcHk
Uçakta iğrenç olay!
İngiltere’den Polonya’ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvaletin meşgul olduğu söylenince, kimseye aldırış etmeden uçağın ortasında bir rezalete imza attı.
İzlenme: 15
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