Uçakta akrep bulundu!

Paris'ten havalanacak uçakta bir yolcu akrebi gördü, büyük paniğe yol açan haber üzerine araç boşaltıldı.

Fransa'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce akrep bulununca uçuş ertelendi.

BBC'nin haberine göre, akrep İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'ten İskoçya'nın Glasgow kentine kalkacak uçağında ortaya çıktı.

Bir yolcu hayvanı gördüğünü mürettebata söyledi, bunun üzerine uçuş hazırlıkları durduruldu.

EasyJet, yolcuların güvenliği için uçağın dezenfekte edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Kontrolümüz dışında da olsa yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Akrepli uçak, bugün normal uçuş düzenine dönüyor.