Uçak Neden Üçe Bölündü?

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen uçak kazasının ardından Hürriyet yazarı, havacılık uzmanı Uğur Cebeci şu yorumu yaptı:

“İlk olarak rüzgâr kırılması yaşanmış olabilir. Yüksek arka rüzgârla da uçağın sürati artmış. Eğer bu esnada pilot da gaz kesmişse uçak kontrolden çıkıyor. Bu durumda pilotlara göre yapılması gereken en doğru yol pisti pas geçmektir. Rüzgâr kırılması ile ilgili dünyanın önemli havalimanlarında bilgi veren cihazlar var. Ancak Sabiha Gökçen’de bu cihaz yok. İstanbul Havalimanı’nda ise rüzgâr kırılması ile ilgili uyarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bunun dışında pistlerde, uzun süreli olmasa da aşırı yağmurlarda kısa süreli tabakalar oluşabilir. Böyle olunca da pist ile uçak bütünleşmesi tam olarak sağlanamayabilir. Bu durumu bir arabanın suya girdiğinde savrulması gibi tanımlayabiliriz. Böylece uçak savrulmasının güçlenme ihtimali var.

UÇAK NEDEN 3’E AYRILDI?

Uçak pistten çıktıktan sonra da aşırı yağmurdan yumuşamış olan toprağa gidiyor. Burada uçağın iniş takımları toprağa saplanıyor. Ancak uçağın motorları güç üretmeye devam ediyor. Bu da uçağı ileri itiyor. Yaşanan bu durum sebebiyle uçağın imalat şemasındaki gibi uçak 3’e ayrılıyor. Kokpit kısmı ters dönüyor, orta gövde ve kuyruk kısmı da ayrılıyor. Bu kazada ise 3’e ayrılan uçaklarda görülmeyen bir dağılma yaşanıyor. Uçağın kara kutularının çözümü ve kulenin konuşmaları tam olarak ortaya çıkmadan bu kazanın tam olarak gerçek nedenine ulaşmak zordur.”

ÇUKURA DÜŞTÜ

Kaza sonrası yaşananlar kule ile görevlilerin telsiz konuşmalarına şöyle yansıdı.

- İnişi müteakiben pist başından rampadan aşağı indi. Şu an göremiyoruz...

- Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz...

- Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya...