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UÇAK KİRALAMA SAHTEKARLIĞI DA ÇIKTI!

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UÇAK KİRALAMA SAHTEKARLIĞI DA ÇIKTI!
Gösteriş meraklıları, sınırları zorladı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşabilmek için özel jet kiralamaya başladı. 30 dakikalık uçuş karşılığında 7 bin euro (yaklaşık 45 bin lira) para saydı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Sosyal medya çıktı, sahtekarlık arttı! Lüks bir hayata sahipmiş gibi davranarak sosyeteye girmek isteyenler, iyice sınırı aştı. Kendilerini zengin gibi gösterip varlıklı ailelerin çocuklarıyla aşk yaşamayı hedefleyen uyanıklar; lüks saatten telefona, özel jetten şoförlü araca kadar her şeyi kiraladı.
TALEPLERE YETİŞİLMİYOR
Jet kiralama şirketleri de bu talep karşılığında Instagram hesabı açtı. Kiralık jetlerini tanıttığı profilde, müşteri topladı. Yalnızca bir havalimanından diğer havalimanına özel jet kiralamanın ve fotoğraf çektirmenin bedelinin, 7 bin euro olduğu açıklandı! Dudak uçuklatan fiyata aldırmayan 'sosyete tutkunları' çoktan rezervasyon yaptırmaya başladı!

 

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