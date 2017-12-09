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Üç Ülkeye Acil Çağrı!

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Üç Ülkeye Acil Çağrı!
Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle alakalı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle alakalı olarak bugün de telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti. Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi.

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