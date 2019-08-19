ÜÇ İLİN BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI!

DHA'nın haberine göre; çişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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