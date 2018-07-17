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Uber’den sonra ona da ceza!

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Uber’den sonra ona da ceza!
Uber’e benzer olan Scotty uygulamasını kullanan bir motor sürücüsü ve getirdiği yolcu Taksim’de polise yakalandı. Sürücü ve yolcu ceza yemekten kurtulamadı.

Olay, Taksim’de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Uber'e benzer bir uygulama olan Scotty uygulamasını kullanan 34 KE 3482 plakalı motor sürücüsü Mehmet A., Bostancı’dan aldığı Berkan H. isimli yolcuyu Taksim’e getirdi. 70 lira karşılığında yolcuyla anlaşan Mehmet A. Taksim Meydanı’na geldikten sonra yolcudan ücreti alırken polislerin şüphesini çekti.

Durumu fark eden polis memurları hemen olaya müdahale etti. Polisler korsan olarak yolcu taşıyan motor sürücüsü Mehmet A.'ya 3 bin 6 lira para cezası kesti. Yolcu Berkan H. ise uygulamayı kullanarak yolculuk yaptığı için 334 lira para cezasına çarptırıldı.

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