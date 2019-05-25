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UBER BİTMİŞTİR

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UBER BİTMİŞTİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da esnafla iftar programında konuştu.

 Erdoğan: "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

- Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın.

- Birkaç çürük elmanın, birkaç kendini bilmezin bu nezih ailenin adını lekelemesine izin vermeden sizleri hak ettiğiniz konuma getirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.


 
ÖTV SİNYALİ

Günümüz şartlarına uygun yeni bir esnaf ve sanatkarlar kanununu biz çıkardık. Sıkıntıya düşen kardeşlerimizin borçlarını defalarca yapılandırarak işlerini sürdürmelerini sağladık. Sigorta primlerinde indirim yaptık. İstihdam desteğiyle, düşük faizli kredi desteğiyle sizlerin hep yanında olduk.

- Ticareti olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz. 

 - Taksiler konusunda hala şikayetler geliyor. Milli bir yazılım olan itaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

- UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. UBER'in başındaki şahıs defalarca randevu istedi, randevu vermedim.

İSTANBUL'DA SEÇİMLERİN YENİLENMESİ

- YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada.

İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? 31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız.

Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz.

Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?

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