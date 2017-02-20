  • BIST 89.191
  • Altın 143,749
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,8408
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Twitter'dan troll hesaplara ağır darbe!

»
Twitter'dan troll hesaplara ağır darbe!
Twitter, sosyal ağda herkese rahatsızlık veren kişi ve paylaşımlara karşı yeni silahını devreye soktu!

Son zamanlarda Twitter, taciz karşıtı önlemlerini arttırmakta. Tacizci hesapları, kendilerini takip etmeyen herkese görünmez kılma önleminden sonra mikroblog sitesi şimdi de engellediğiniz ya da sessizleştirdiğiniz kişilerin başlattığı veya cevap verdiği konuşmalar hakkında da bilgilendirilmeyeceksiniz.

Bu konuşmalardan alacağınız bildirimler, @ isminiz ile bahsedilmiş bile olsanız, sadece takip ettiğiniz kişilerden olacak. Twitter'ın Güvenlik hesabı platformun bu yeni özelliğini duyurarak, bu özelliğin eklenmesinin sebebinin toplumdan gelen geri bildirimler olduğunu söylemekteydi.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde Twitter, yapılan şikayetleri ciddiye aldığını göstermeye başlamış durumda. Sosyal ağ, rahatsız edici hesapları çoğu kullanıcıya görünmez yapmanın yanı sıra, tweet'lere verilen saldırgan cevapları da filtrelemeye başlamış durumda. Twitter'ın mühendislik yardımcı başkanı Ed Ho, firmanın "bazı ürün değişiklikleri" ile sitedeki rahatsız edici davranışları kontrol altına almaya planladıklarını belirtmekte. Bu açıklamaya göre de gelecekte firmanın daha fazla değişim yapması beklenebilir.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram kullanıcılarına müjde!08 Şubat 2016 Pazartesi 14:48
  • Whatsapp'ı sileceksiniz!27 Ocak 2016 Çarşamba 08:50
  • Apple'dan büyük sürpriz!20 Ocak 2016 Çarşamba 09:49
  • ŞEHİDE SON VEDA!19 Ocak 2016 Salı 17:24
  • Whatsapp artık...19 Ocak 2016 Salı 10:29
  • Whatsapp kullananlar bu sefer yandı!13 Ocak 2016 Çarşamba 11:29
  • UĞRADIĞI CİNSEL SALDIRIDA KENDİSİ SUÇLU BULUNDU!22 Kasım 2015 Pazar 12:42
  • Hamzaoğlu bu yüzden gönderilmiş!20 Kasım 2015 Cuma 09:09
  • Chrome şoku!12 Kasım 2015 Perşembe 10:01
  • 2 GAZETEYE "ZİRVE" YASAĞI11 Kasım 2015 Çarşamba 09:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim