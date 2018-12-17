Twitter'dan Gezi Eylemleri Mesajı !

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 5 sene sonra tekrar gündeme gelen Gezi Eylemleri ile ilgili twitter hesabından yorum yaptı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 sene sonra soruşturma başlatılmasıyla tekrar gündeme gelen Gezi eylemleriyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajda kimse 2. bir gezi örgütlenmesi istemez dedi.

Özdağ, “Kimsenin 2. Gezi örgütlediği veya istediği yok. 2. bir Gezi isteyen, bunun için dua eden, elinden gelse örgütleyecek olan tek kişi Erdoğan. Haklı üstelik. 2. bir Gezi'ye o kadar çok ihtiyacı var ki." diyerek, Gezi eylemlerini asıl isteyenin Erdoğan olduğunu iddia etti.