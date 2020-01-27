TV8'de Elazığ İçin Ne Kadar Para Toplandı

Türkiye Elazığ için tek yürek oldu. TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın depremde zarar gören vatandaşlarımız için başlattığı yardım kampanyası büyük ses getirdi. Canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli yardım program gece saatlerine kadar sürdü.

Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu. Acun Ilıcalı da TV8’de bir yardım kampanyası başlattı. Canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli program Twitter'da gündemin birinci sırasına yerleşirken kampanyaya katılan ünlü iş insanları, sporcular ve sanatçılar da canlı yayına bağlanarak yaptıkları para bağışlarını açıkladılar.

TV8'İN REKLAM GELİRİ KAMPANYAYA BAĞIŞLANDI

TV8'de canlı olarak yayınlanan yardım kampanyasının açılışında konuşan Acun Ilıcalı "TV8'in bu akşamki tüm reklam gelirini deprem bölgesine bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

51 MİLYONDAN FAZLA PARA TOPLANDI

Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan canlı yayın, 01.30'a kadar sürdü. Gece sonunda toplam rakamı açıklayan Acun Ilıcalı, 2 milyon 150 binden fazla sms atıldığını söyledi. Telefonla yapılan bağışlarla birlikte rakamın ise 51 milyon TL'den fazla olduğunu duyuran Ilıcalı net rakamı bugün açıklayacak.

REKOR BAĞIŞ CEMİL KAZANCI'DAN GELDİ

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI MAAŞINI BAĞIŞLADI!

Canlı yayına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise kampanyaya kendisinin ve eşinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Sembolik de olsa bir aylık maaşım olan 26 bin TL'yi bağışlamak istiyorum. Eşim Hülya Hanım da bir maaşını bağışlıyor" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştum ve buradaki gelişmeyi de aktardım. Çok mutlu olduğunu ve tebrik ettiğini ifade etti. Türkiye'nin her yanında çok önemli mesajlar geliyor. Oluşturulan çok yüksek bir duygu yoğunluğu var. Elazığ ve Malatya'nın yalnız kalmamaya ihtiyacı vardı. Allah bu milletin asaletini her millete nasip etsin" dedi.