TV kanallarına çıkan doktorlar kaç para veriyor?

Son yıllarda televizyon programlarında oldukça artan 'sağlık' formatlı programlarda fikirlerine danışılmak için çağırılan doktorlardan para alındığı iddia edildi.

Televizyonda yayınlanan sağlık programları zaman zaman tartışma yaratıyor.

Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, televizyon programlarının ardında yaşananlara ışık tuttu.

Programların doktorları çıkarmak için para istediğini söyleyen Kadıoğlu, şunları kaydetti:

Sekreterim aradı; 'hocam sizi Show TV'den aradılar. Ebru Akel'in sunduğu Kendine İyi Bak programına davet ediyorlar' dedi. Sor bakalım para istiyorlar mı dedim; 6000 TL cevabı geldi. Tv'lerde seyrettiğiniz doktorlar bu yayınlara para vererek çıkıyor, bilin istedim."

Prof. Dr. Cem Baykal ise Kadıoğlu'na verdiği yanıtta altyazı için dahi para istendiğini söyledi. Baykal, "Hocam altyazıdan telefonunuz ve adresiniz geçerse +2000 TL, muayenehanenizden görüntü de olursa +2000 TL daha ayrıntısına girmemişler mi?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kadıoğlu ise, özel hastanelerin kanallarla anlaşma yaptığı söyledi:

"Eskiden TRT ve özel kanallar davet ederdi, görev bilip katılırdım. Son 10 yılda para almadan çıkartan kanal yok. Hekimlerin çalıştığı büyük özel hastane zincirlerinin bu yayınlar için özel bütçesi ve anlaşmaları oluyor; artık çoğunlukla onların doktorları çıkıyor programlara."