  • BIST 1.284
  • Altın 446,227
  • Dolar 7,8066
  • Euro 9,3509
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

TV kanallarına çıkan doktorlar kaç para veriyor?

»
TV kanallarına çıkan doktorlar kaç para veriyor?
Son yıllarda televizyon programlarında oldukça artan 'sağlık' formatlı programlarda fikirlerine danışılmak için çağırılan doktorlardan para alındığı iddia edildi.

Televizyonda yayınlanan sağlık programları zaman zaman tartışma yaratıyor.

Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, televizyon programlarının ardında yaşananlara ışık tuttu.

Programların doktorları çıkarmak için para istediğini söyleyen Kadıoğlu, şunları kaydetti:

 

 

 

Sekreterim aradı; 'hocam sizi Show TV'den aradılar. Ebru Akel'in sunduğu Kendine İyi Bak programına davet ediyorlar' dedi. Sor bakalım para istiyorlar mı dedim; 6000 TL cevabı geldi. Tv'lerde seyrettiğiniz doktorlar bu yayınlara para vererek çıkıyor, bilin istedim."

Prof. Dr. Cem Baykal ise Kadıoğlu'na verdiği yanıtta altyazı için dahi para istendiğini söyledi. Baykal, "Hocam altyazıdan telefonunuz ve adresiniz geçerse +2000 TL, muayenehanenizden görüntü de olursa +2000 TL daha ayrıntısına girmemişler mi?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kadıoğlu ise, özel hastanelerin kanallarla anlaşma yaptığı söyledi:

"Eskiden TRT ve özel kanallar davet ederdi, görev bilip katılırdım. Son 10 yılda para almadan çıkartan kanal yok. Hekimlerin çalıştığı büyük özel hastane zincirlerinin bu yayınlar için özel bütçesi ve anlaşmaları oluyor; artık çoğunlukla onların doktorları çıkıyor programlara."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Coşkun Sabah'ın kızı bomba gibi geri döndü03 Kasım 2020 Salı 15:07
  • İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme !03 Kasım 2020 Salı 8::0:
  • Aslı Enver'den olay çıkaracak sözler!03 Kasım 2020 Salı 8::8:
  • AKP'li isimden Türkan Şoray'a şok eden sözler!02 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?30 Ekim 2020 Cuma 11:00
  • Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı görmek bile istemiyor!28 Ekim 2020 Çarşamba 18:45
  • Ekrem İmamoğlu’na hakaret eden Ender Alkoçlar ve Erkan Tan'a ceza!28 Ekim 2020 Çarşamba 18:11
  • Dudak uçuklatan zam! Burcu Esmersoy'dan açıklama!27 Ekim 2020 Salı 17:42
  • Şevval Şahin CNN Türk'e dava açıyor26 Ekim 2020 Pazartesi 19:54
  • Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"26 Ekim 2020 Pazartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim