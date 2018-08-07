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Tüzün'den çok sert kurultay mesajı!

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Tüzün'den çok sert kurultay mesajı!
Yaşar Tüzün açıklamasında "1030 doğal delegenin 630'u kurultay için imza attı. 15 milyon kişinin iradesini 15 kişi belirleyemez." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultayla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 

Tüzün'ün açıklamaları şöyle; 

Eğer hemen yerel seçim öncesi merkez yönetim kurulu değişiyorsa, kurultay da yapılabilir. Bir delege notere ne için imzaya gider? Temel sebep, olağanüstü kurultay çağrısına imza atmaktır.

Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş, biz bunu görmek istiyoruz. Çağrı heyetinden bir temsilcinin olduğu toplantı düzenlenerek bunun yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı. Başta yöneticilerimiz ve genel başkanımız olmak üzere, önümüzdeki günlerde MYK sonrası mutlaka bir açıklama yapılacaktır.

Sonuç itibariyle bu kurultayın toplanması için sayın genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizlerin de yol haritamızı belirleyeceğini belirtmek isterim.

24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği en yetkili organımız kurultaydır. Çağrı heyeti ve sayın İnce'nin böyle bir düşüncesi yoktur ama delege arkadaşlarımız bireysel olarak böyle bir müracaat yaparlarsa bizim diyeceğimiz bir şey yoktur.

Dört lastiğin ikisi patlamışsa o otomobilin yol alması mümkün değildir. Delegelerimizin 50+1'i kurultay talebini beyan etmiştir. 

İnanıyorum ki genel başkanımız bu çağrıya sessiz kalmayacak ve MYK sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır.

(İmzasını geri çekenler) Kaç kişi olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Sadece beyan edildi. 21 olabilir, 31 olabilir.

 

 

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