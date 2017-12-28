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Tuzla'daki Olaya Rekor Ceza

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Tuzla'daki Olaya Rekor Ceza
Tuzla’da paniğe neden olan kokunun izini süren yetkililer, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörü bulmak için araçlardan tek tek numune alıyor. Çevre Mühendisleri Odası ise denetimlerin yetersiz olduğunu savundu, hükümetten bu olaya rekor c

Tuzla’da paniğe neden olan kokunun izini süren yetkililer, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörü bulmak için araçlardan tek tek numune alıyor. Çevre Mühendisleri Odası ise denetimlerin yetersiz olduğunu savundu, hükümetten bu olaya rekor ceza istedi.

 

Orhanlı Polis Merkezi Amirliği’ne getirilen vidanjörlerden Olay Yeri İnceleme Ekipleri numune aldı. Şoförler “Söz konusu alan bize gösterilen evsel atık döküm alanıdır. Orada sürekli bekleyen yetkili yok. Kaçak döküm olabilir” dedi.

 

Vidanjörle numune vermek için polis merkezine gelen Ercan Koca, şöyle konuştu: “Bölgemizde kimyasal araç taşıyan vidanjörler bellidir. Bunların hepsinde GPS cihazları bulunuyor. Kimyasal atıklar organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerine boşaltılıyor. Haberlerde gösterilen yer evsel atık kanalıdır. Buraya biz boşaltım yapıyoruz. Belki bir kimyasal atık aracı gelip oraya boşaltım yapmıştır. Bu da GPS cihazlarından tespit edilebilir. Evsel atık için gösterilen alana kimyasal atık dökmenin cezası çok fazla. Bence kanal hattına başka bir yerden kimyasal atık bırakıldı.” 

İSKİ ise söz konusu alanda 23 Temmuz 2011 tarihinde döküm yapılmasının yasaklandığını ve betonla kapatıldığını, ancak betonların kırılıp yasadışı döküm yapıldığını açıkladı. İSKİ’nin daha önce söz konusu alanla ilgili suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

 

KOKUYA' REKOR CEZA ÖNERİSİ

Tuzla’daki çevre kirliliğine neden olan firmanın ortaya çıkarılmasının ardından Çevre Bakanlığı da ceza uygulamak için hazırlık başlattı.

Bakanlık yetkilileri, tehlikeli atıkları mevzuata aykırı bertaraf edenler için uygulanacak para cezası üst sınırının 2 milyon 124 bin lira olduğunu, bu limitin 1 Ocak 2018’den sonra 2 milyon 431 bin liraya çıkacağını belirttiler. Ancak Çevre Mühendisleri Odası hükümete, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir ceza kesilmesi için çağrıda bulundu. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Hürriyet’e şöyle konuştu: “Denetimler için çevre mühendisi istihdamı yetersiz. Bu gibi olaylar toplu katliamlara neden olabilir. Çevre Bakanlığı da hükümet de en üst limitlerden para ile kapatmaya kadar uzanan cezalar kesmeli. Hükümetin 1 Ocak’tan sonra 2 milyon 431 bin liraya çıkacak cezayı 10 kata kadar arttırma yetkisini kullanmasını istiyoruz. 24 milyonluk ceza kesilsin. Ayrıca o firma, kimin olduğuna bakılmaksızın kapatılsın.” /

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