Tuzla'da polisi tehdit eden maskesiz kurye için istenen ceza belli oldu

İstanbul Tuzla'da, yeni tip koronavirüs ( Covid-19 ) denetimleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulduğu sırada polise mukavemette bulunduğu iddia edilen kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cami Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yapılan COVID-19 denetimleri sırasında motosiklet sürücüsü Cihan Aksu'nun maske takmadığı için görevli memurlarca idari işlem yapılmak üzere durdurulduğu belirtildi.

"ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN"

Sanık Aksu'nun kimlik istenilmesine rağmen vermeyeceğini söylediği aktarılan iddianamede, polis memurlarının zor kullanacağı uyarısı yaptıkları, sanık Aksu'nun da memurların görevlerini engelleme maksatlı "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin." şeklinde tehditte bulunduğu kaydedildi.