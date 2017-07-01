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Tuz Gölü'nde flamingo cenneti

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Tuz Gölü'nde flamingo cenneti
Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde bu yıl on binlerce kuş yavrusu kuluçkadan çıkarken göl, adeta bir flamingo cennetine dönüştü.

Dünyada flamingoların kuluçkaya  yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü, on binlerce kuş  yavrusunun kuluçkadan çıkmasıyla adeta bir flamingo cenneti haline geldi.

    Aksaray'ın Eskil ilçesi, Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan flamingo  yavrularıyla şenlendi. Adeta flamingo cennetine dönüşen bölgede kuşlar görsel  şölen sunuyor.

    Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingolar için dünyadaki en önemli  yaşam alanı ve kuluçka sahasının, tuzlu sulak alanlar olduğunu söyledi.

    Flamingoların kuluçka alanı seçiminde çok hassas olduklarını belirten  Alçay, "Akdeniz Havzası'nda birçok ülkede flamingo gözlemlenirken, flamingolar  kuluçka alanı seçiminde çok hassas davranıyorlar. Ülkemizde ise her yıl on  binlerce flamingo, Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan Eskil ilçesine geliyor. Kuşlar  göldeki su durumuna göre kuluçkaya yatıyor." diye konuştu.

    Flamingoların, Tuz Gölü'nde kuluçka alanı olarak insanlardan uzak  bölgeleri seçtiğini ifade eden Alçay, şunları kaydetti:

    "Tuz Gölü, Akdeniz Havzası'ndaki en büyük flamingo kolonisine ev  sahipliği yapıyor. Eskil ilçemizde insanlardan uzak olan, göl içindeki güvenli  alanda kuluçkaya yatan flamingolar, burada gözlerini dünyaya açıp, en az üç ay  Tuz Gölü'nde günlerini geçiriyor. Gölde toplu halde yaşayan flamingo yavruları,  uçacak olgunluğa eriştikten sonra uçuş eğitimine başlıyor ve yetişkin bireyler  haline gedikten sonra dünyanın birçok yerine göç ediyor."

    Alçay, Tuz Gölü'nün flamingolar için cennet olduğunu vurgulayarak, "On  binlercesi yavru olarak gözlerini dünyaya açan bu flamingo kolonisi, Tuz Gölü'nü  artık bir flamingo cennetine çevirdi. Bazı yıllar göldeki flamingo sayısı 50  binin üzerine çıkmaktadır." görüşünü paylaştı.

    - "Tuz Gölü'nü sularla beslemeliyiz"

    Flamingoların geleceğinin Tuz Gölü'ne bağlı olduğunu dile getiren  Alçay, şöyle devam etti:

    "Tuz Gölü'nde yaşayan flamingo kolonisinin korunması ve burada  barınması adına birçok şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu  gölün kurumaması için, bu yaşam alanının yok olmaması için herkes taşın altına  elini koymalıdır. İlçemizde bulunan Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisi bizim  için büyük bir değerdir. Dolayısıyla bu değerin yok olmaması, bu canlıların çok  daha fazla çoğalarak yeryüzüne dağılmalarını sağlayacak ortamların yok olmaması  için birçok şey kısa zamanda yapılmalı.

    Göl ne kadar suyunu çeker ve göldeki su oranı düşerse bu, binlerce  kuştan oluşan koloninin geleceğini tehdit edecektir. Bunun için Tuz Gölü'nü  sularla beslemeliyiz. Gelin, bu cenneti hep birlikte görelim, izleyelim ve  bunların korunması için de ne gerekiyorsa hep beraber yapalım."

    Alçay, Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan flamingoların eylül ayında uçmaya  hazır yetişkin bireyler olarak, Akdeniz Havzası çevresindeki tuzlu sulak alanlara  göç edeceklerini sözlerine ekledi.

 

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