  • BIST 94.008
  • Altın 190,486
  • Dolar 4,6948
  • Euro 5,4894
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!

Tuvana'ya ev hediyesi

»
Tuvana'ya ev hediyesi
Üniversite yıllarında İngilizce eğitimi için gittiği Londra'ya hayran kalan Tuvana Türkay, o dönemler kurduğu hayali gerçekleştirdi.

LONDRA'DA YAŞAYACAK

İki ay önce kimseye haber vermeden şehre giderek evini dekore ettirip yerleşen Türkay, film ve dizi projeleri dışındaki zamanlarda Londra'da yaşama kararı aldı. Londra'da arkadaş edinen oyuncu, Oyuncunun Londra'da kalmasındaki en büyük etken ise oradaki arkadaşları büyük rol oynadı.

KOMŞULARIYLA KAYNAŞTI

İki aydır İstanbul'a ayak basmayan Türkay, kısa sürede çevreye uyum sağlayıp komşularıyla kaynaştı. Kendine bir arkadaş grubu edinen ve öğrencilik döneminde gezemediği yerleri gezen oyuncu, Türkiye'den gelen teklifleri de Londra'da değerlendiriyor. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde iş görüşmeleri için İstanbul'a gelip toplantılar sonrası yeniden Londra'ya dönecek.

Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında sık sık Londra'nın simgelerinin önünde çekildiği fotoğrafları paylaşıyor.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasemin Hayran Bıraktı!22 Haziran 2018 Cuma 11:56
  • Boşandı Tatile Çıktı22 Haziran 2018 Cuma 11:36
  • İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi22 Haziran 2018 Cuma 11:33
  • Davete Çamaşırsız Geldi21 Haziran 2018 Perşembe 11:42
  • Seda Sayan Acil Olarak Ameliyata Alındı!21 Haziran 2018 Perşembe 11:36
  • Demet Şener'i Mutlu Eden Kim?20 Haziran 2018 Çarşamba 15:26
  • Didem Soydan'dan çıplak paylaşım!20 Haziran 2018 Çarşamba 14:38
  • Hapis Cezası Sonu Oldu20 Haziran 2018 Çarşamba 14:05
  • Merve'ye Hakan Sabancı Terapisi19 Haziran 2018 Salı 11:19
  • Kim için Bikinili Fotoğraf Paylaştı?19 Haziran 2018 Salı 11:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim