TUVA TÜRKAY, KASLI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

Oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla kaslarını gözler önüne serdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sosyal medya hesabı üzerinden bikinili ve kaslı görüntüsünü sergileyen Ivana Sert, adeta bir akım yarattı.

Pek çok ünlü isim de bikinili ve kaslı görüntüsünü instagram hesabından paylaşmaya başladı.

Bunun bir örneğini de oyuncu Tuvana Türkay sergiledi. Türkay kelebek emojisi ile paylaştığı fotoğrafıyla 40 binin üzerinde beğeni aldı.