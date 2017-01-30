Annesinin 29 Temmuz'dan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan Ilıcak, "Kendisinin sosyal medya hesaplarının şifresi kimse de yok. Avukatlarımız çalışmaya başladı. Twitter hesabını kapattıracağız" dedi.
Nazlı Ilıcak'ın sosyal medya hesabında daha önce de böyle paylaşımlar yapıldığını ifade eden Aslı Ilıcak, "Sürekli hesabı hack'leyip böyle paylaşımlar yapıp siliyorlar" diye konuştu.
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Tutuklu Nazlı Ilıcak'ın Twitter hesabında ilginç Evet mesajı
Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, annesinin Twitter hesabında yapılan "Bu millet varsa, ben de varım. Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum" paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Annesinin 29 Temmuz'dan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan Ilıcak, "Kendisinin sosyal medya hesaplarının şifresi kimse de yok. Avukatlarımız çalışmaya başladı. Twitter hesabını kapattıracağız" dedi.
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