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TUTUKLANINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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TUTUKLANINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Torbacılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Uyuşturucu satıldığı ihbarıyla bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, aynı evde nikahsız yaşadıkları belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Torbacılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Adana'da uyuşturucu satıldığı ihbarıyla bir adrese baskın düzenleyen narkotik polisi, aynı evde nikahsız yaşadıkları belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Torbacılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli kadın, cezaevine götürüldüğü esnada ağlayarak yüzünü gizledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, evli oldukları belirtilen ancak nikahsız yaşayan Muhammet G. ve Necla A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 liraya el konuldu.

AĞLAYARAK YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Emniyete götürülen Muhammet G. ve Necla A. sorgularının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için Adli Tıp birimine getirildi. Polislerin arasında yürüyen Necla A. ağlayarak yüzünü gizledi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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