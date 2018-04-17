  • BIST 108.730
  • Altın 176,961
  • Dolar 4,1015
  • Euro 5,0624
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATÜSİAD'dan Erken Seçim Açıklaması!

TÜSİAD'dan Erken Seçim Açıklaması!

»
TÜSİAD'dan Erken Seçim Açıklaması!
Siyasetin gündemi erken seçim açıklamaları ile sarsılırken, iş dünyasının çatı örgütü erken seçim tartışmalarından hoşnut değil. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz." dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” dedi.

Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik.” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hükumetten Flaş Açıklama!17 Nisan 2018 Salı 15:29
  • Akşener'den Erken Seçim Yorumu17 Nisan 2018 Salı 15:25
  • Erken Seçim Kozunu Oynadı17 Nisan 2018 Salı 14:31
  • Ege'de Yunan Bayrağı İndirildi16 Nisan 2018 Pazartesi 13:24
  • Bürokrasiye Büyük Reform Geliyor!16 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
  • ABD - Rusya Gelirimi Hakkında Konuştu!13 Nisan 2018 Cuma 07:24
  • Akdeniz'de Savaş Uyarısı!11 Nisan 2018 Çarşamba 15:51
  • Baykal Cumhurbaşkanı Adayı mı Oluyor?11 Nisan 2018 Çarşamba 13:32
  • DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması10 Nisan 2018 Salı 13:31
  • "Eksikse Temin Edelim"10 Nisan 2018 Salı 13:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim